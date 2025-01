"Tu viste a figura que fizeste aqui ontem, sua desgraçada?", atirou Inês Morais para Margarida Castro no início do que viria a ser uma forte discussão entre as duas participantes de 'Secret Story - Desafio Final'.

O clima de tensão instalou-se na manhã de domingo, horas após a entrada de Margarida no jogo.

Inês não conseguiu controlar-se no que diz respeito aos insultos e apelidou a colega de jogo de "burra" e "reles".

"Não tenho teu nível, o teu baixo nível, não sou da tua laia [...] Sua burra", continuou.

"Não te dás ao respeito, sua reles", pode ainda ouvir-se nas imagens.

Margarida não reagiu aos insultos e terminou a discussão dizendo: "Doeu-te mesmo muito eu ter falado do que falei, ainda bem, porque já me fizeste pior".

Veja aqui como tudo aconteceu.

