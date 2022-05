O ator e produtor norte-americano Forest Whitaker vai ser distinguido com a Palma de Ouro de Honra do Festival de Cinema de Cannes, este mês em França, revelou hoje a organização.

O prémio é atribuído a Forest Whitaker pela "carreira artística brilhante, por uma personalidade rara e também pelo compromisso discreto, mas assertivo, com as grandes ações humanitárias do nosso tempo", sublinhou a direção do festival de Cannes, em comunicado.

Forest Whitaker será um dos convidados de honra da abertura do 75.º Festival de Cinema de Cannes, a 17 de maio, e estará presente numa sessão especial de projeção do filme 'For the sake of peace', de Christophe Castagne e Thomas Sametin e por si produzido.

Em nota de imprensa, o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux, relembrou o artista "com imenso carisma e uma presença luminosa", que em 1988 venceu em Cannes o prémio de melhor ator pela interpretação do músico Charlie Parker em "Bird - Fim do Sonho", de Clint Eastwood.

"Pude observar de perto as suas convicções como homem, a atenção que dedica à geração mais jovem e a sua fé num mundo melhor, para o qual ele próprio contribui", sublinhou Frémaux.

Antes de Forest Whitaker, a Palma de Ouro de Honra já foi atribuída a figuras como Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda e Alain Delon.

Forest Whitaker, 60 anos, é ator, produtor, realizador e ativista dos direitos humanos, enquanto embaixador da boa vontade na Organização das Nações Unidas.

Com uma carreira iniciada nos anos 1980, Forest Whitaker entrou em filmes como 'A cor do dinheiro' (1986), de Martin Scorsese, 'Platoon - Os bravos do pelotão' (1986), de Oliver Stone, 'Jogo de lágrimas' (1992), de Neil Jordan, 'O último rei da Escócia' (2006), de Kevin MacDonald - que lhe valeu um Óscar de melhor interpretação masculina - e 'O primeiro encontro' (2016), de Denis Villeneuve.

O Festival de Cinema de Cannes decorrerá entre 17 e 28 e maio.