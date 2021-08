Depois de ter passado umas férias no monte no Alentejo com o marido, Rui Oliveira, Manuel Luís Goucha recorreu de novo à sua página de Instagram para falar destes dias de descanso.

Numa publicação que fez este domingo, o apresentador destacou que tirou "férias do mundo".

"Por duas semanas o televisor não se ligou. Estive arredado das notícias do Mundo. Agarrei-me porém a uma série da Netflix, 'How to get away with murder', com um desempenho visceral de Viola Davis, já vou na segunda das suas seis temporadas, e aos livros", começou por contar na legenda de um vídeo que reúne algumas imagens das férias.

"[...] O mais foram conversas das que se espreguiçam e muito riso. Foram férias muito felizes, como feliz será agora o regresso ao trabalho que sempre quis para mim. 'Bora lá', que há muito para fazer! Até amanhã", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e pouco tempo depois publicou um vídeo que mostra um dos momentos bem passados com o marido no monte.

