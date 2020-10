Kourtney Kardashian não está grávida, apesar das especulações indicarem o contrário. Os rumores de que estaria prestes a dar as boas-vindas ao quarto filho ficaram mais fortes nas últimas semanas, depois de ter sido revelado um teaser do 'Keeping Up with the Kardashians' no mês passado.

No vídeo, a celebridade e o ex-companheiro, Scott Disick, estavam a ser confrontados sobre uma possível quarta gravidez.

Além disso, Kourtney, de 41 anos, publicou uma imagem no Instagram, no dia 25 de setembro, que mostrava a sua sombra e que deu mais asas às especulações.

No entanto, uma fonte disse ao TMZ esta semana que a irmã mais velha de Kim Kardashian não está grávida e está muito "feliz por ser mãe de três crianças" - Mason, de dez anos, Penelope, de oito e Reign, de cinco.

Além disso, foi ainda confirmado que Kourtney e Scott não estão juntos.

