Cristina Ferreira recorreu à sua conta oficial de Instagram para no domingo fazer um balanço da Festa de Verão da TVI, que decorreu na noite de sábado no SUD Lisboa.

"Foi uma festa do caraças", notou.

"Os Revenge Of The 90's foram os animadores de serviço e puseram toda a gente a dançar e a cantar. No fim todos diziam que tinha sido das melhores festas de sempre. A leveza e a descontração estiveram sempre presentes. Ficção, entretenimento e informação juntos na alegria de fazer televisão. Obrigada a todos os que assistiram e à equipa TVI, que a tornou possível. Isto dá muito trabalho", declarou.

Quanto ao look que elegeu para a ocasião, que gerou controvérsia e algumas críticas, lembrou a conversa que teve com Rui Patrício:

"Quanto ao meu vestido :

- João Patrício, acho que vou discreta desta vez.

- Não serias tu".

Mais tarde, mostrou-se de coração cheio e agradecida pelas mensagens bonitas que tem recebido.

"Obrigada. Tenho milhares de mensagens privadas e comentários. Obrigada por me conhecerem", declarou.



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira