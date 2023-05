Rui Maria Pêgo esteve hoje, 9 de maio, à conversa com Maria Botelho Moniz no programa 'Goucha' (uma vez que a apresentadora substituirá Manuel esta semana durante as férias do mesmo).

Um dos convidados foi Rui Maria Pêgo, melhor amigo de Maria Botelho e filho de Júlia Pinheiro.

Falando da sua carreira de comunicador e do facto de sempre ter falado abertamente sobre a sua vida privada, sobretudo desde que revelou que é homossexual, Rui confessa ter passado por alguns momentos mais difíceis.

"A sociedade está ordenada de uma maneira que é heteronormativa e durante muito tempo o facto de eu dizer que tinha um namorado em televisão era impensável. Foi-me dito não sei quantas vezes que a minha carreira acabava por eu ter dito que era gay. Houve coisas que não me foram dadas - e outras que também foram dadas talvez por isso", reflete.

Posteriormente, acrescenta: "A minha contratação para um canal até há quatro, cinco anos não era pacífica".

Note-se que depois de uma temporada passada no Reino Unido, onde realizou o sonho de tirar um curso de Teatro, atualmente Rui encontra-se a trabalhar na rádio Comercial.