Depois de seis anos de namoro, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira decidiram oficializar a relação com um casamento de sonho marcado para o dia 24 de junho de 2017.

O casal reuniu a família e os amigos mais próximos no Palácio de Seteais, em Sintra, para uma cerimónia onde o amor foi celebrado em pleno.

No dia em que celebram dois anos do grande dia, o apresentador de televisão assinalou a data nas suas redes sociais com uma fotografia captada durante a cerimónia. Uma imagem que pode ver numa galeria onde reunimos as mais belas imagens que o vão fazer recordar o casamento de Andreia e Daniel.

