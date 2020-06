Mesmo estando de coração partido e arrasada com o que aconteceu, Liliana Campos fez questão de marcar presença no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, para esclarecer muitos dos comentários que têm surgido à volta da morte do ator Pedro Lima.

Uma atitude que foi elogiada pelo diretor de programas da SIC, Daniel Oliveira, que não deixou de destacar a "força e coragem" da apresentadora num momento tão difícil.

"A Lili hoje quis estar aqui! Sentiu-o como parte da sua missão de mitigar a dor da família do Pedro, como, tenho a certeza, tem feito nas últimas horas desde sábado. É assim que sempre a conheci. Generosa e a falar com o coração. Hoje, com uma coragem e uma força incríveis, honrou a memória do seu compadre! Orgulho em ti! Obrigado, Lili", disse na sua página de Instagram.

