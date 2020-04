Foi no dia 3 de março que Dolores Aveiro foi levada de urgência para o hospital depois de ter sofrido um AVC. Um dia que ficará marcado na sua memória.

E precisamente um mês após o susto de saúde, a mãe de Cristiano Ronaldo fez questão de destacar o momento na sua página do Instagram.

Com uma fotografia em que aparece com a neta mais nova ao colo, a pequena Valentina, filha de Katia Aveiro, Dolores escreveu: "(Como assim avó?! Já passou um mês que deste um susto a toda a gente!) E hoje, um mês depois, comemoro a vida com boa energia e a acreditar num amanhã melhor".

Um partilha que terminou com uma mensagem de esperança perante a pandemia do novo coronavírus. "Vamos ficar todos bem! Beijos a todos", rematou.

Leia Também: Dolores Aveiro: A morte da mãe, as fases difíceis e as boas recordações