Daniela Ruah, o marido, David Paul Olsen, e os dois filhos do casal, River e Sierra, festejam todos os anos o Halloween, vestindo-se a rigor para correr as portas do bairro onde vivem nos Estados Unidos da América em busca de doces e prometendo travessuras a quem não os presentear. Porém, este ano a data teve de ser celebrada de forma diferente devido à pandemia da Covid-19.

"Este ano não andámos a bater às portas, mas o Toothless e a Light Fury apareceram! Feliz Dia das Bruxas", escreveu a atriz portuguesa ao partilhar com os seus seguidores a festa que organizou em casa para as crianças e os disfarces usados por River e Sierra.

Veja as imagens na galeria.

