Iva Domingues completou na sexta-feira, 23 de setembro, 46 anos de vida. A data especial foi celebrada pela apresentadora com um jantar em jeito de festa de aniversário.

O restaurante Seen Lisboa foi o palco escolhido para a celebração, na qual marcaram presença as melhores amigas de Iva. Entre as convidadas destacam-se caras conhecidas como Rita Ferro Rodrigues, Gabriela Sobral, Inês Herédia ou Marta Gil.

Através das redes sociais, a comunicadora da TVI partilhou as melhores imagens da sua festa, sendo algumas delas inspiradas na série 'Succession'.

Quanto aos looks, todos eles foram planeados ao pormenor e combinavam entre si. O tema eleito foi brilho e lantejoulas.

