Depois da atuação da cantora Ana no programa 'Olhá SIC', no passado domingo, Raquel Tavares fez questão de deixar carinhosas palavras à artista, mas acabou por cometer um erro.

“Querida Ana, foi um gosto pela bonita homenagem à querida Florbela Queiroz", começou por dizer Raquel Tavares, sendo logo corrigida pela colega Débora Monteiro: "Cândida Branca Flor"

"Recordo-me bastante bem… Disse um disparate não foi? Um beijinho também para a Florbela Queiroz", corrigiu depois Raquel Tavares.

"É uma bonita homenagem. Acho que é sempre muito interessante lembrar os artistas que nos marcaram de alguma forma. E foi um nome que, efetivamente, nos anos 90 recordo-me que se falava muito nela e era uma artista muito querida. E há sempre uma certa tendência a esquecermo-nos, mas a obra de um artista deve ficar e que bom que existem aristas como a Ana para fazer este serviço à cultura e aos artistas", completou.

Após o engano de Raquel Tavares, Florbela Queiroz não resistiu em reagir no Facebook: "Até me assustei agora no programa da manhã da SIC, a querida Raquel Tavares falou em mim! E eu pensei: será que morri? Beijinhos".

