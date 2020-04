Esta terça-feira, dia 21, completam-se sete anos de um momento particularmente simbólico para Flávio Furtado e que este fez questão de recordar com quem o segue nas redes sociais.

O comentador do 'Você na TV' recuperou imagens que remontam para a sua participação no 'Big Brother VIP'. No vídeo, surge a cantar 'Cartas de Amor', de Tony de Matos, deixando Teresa Guilherme comovida.

"E fiz a Teresa Guilherme chorar (...) 21 de Abril de 2013, às 21h35 estreava o Big Brother VIP. Liderou com larga vantagem as audiências deste domingo, com a TVI a vencer os concorrentes em pleno horário nobre. De acordo com os números da Marktest/Kantar Media, o pico de audiência do novo Big Brother VIP atingiu os 1,7 milhões de telespectadores. Foi o programa mais visto do dia, com uma audiência média de 1,48 milhões de telespectadores", referiu na legenda da publicação.

E rematou: "A minha vida nunca mais foi a mesma! Graças a Deus, graças a mim, graças a si".

