Numa altura em que são cada vez mais as celebridades a usarem as suas redes sociais para se manifestarem relativamente à pandemia do novo coronavírus, Flávio Furtado juntou-se a este vasto leque mas com uma publicação cheia de sentido de humor.

"Troca-se dois rolos de papel higiénico por um apartamento no Restelo! Está tudo louco", brincou o comentador televisivo na legenda de uma fotografia onde mostra um cão repleto de rolos de papel higiénico.

"Temos que ter calma! Está tudo a entrar em pânico", acrescentou, referindo-se à corrida aos supermercados que tem marcado os últimos dias.

