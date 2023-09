Nem uma carreira de grande sucesso livrou Liza Minnelli da solidão nos seus últimos anos de vida. O tabloide RadarOnline foi procurar saber como se encontra a artista, de 77 anos, mas as notícias não são muito favoráveis.

Liza, de acordo com várias fontes próximas, está isolada em casa, de onde quase nunca sai, e o seu estado de saúde é muito frágil.

Ao National Enquirer, foi revelado que a cantora vive apenas com os seus cães e que passa os dias "a ver os filmes preferidos" e a "recordar memórias".

"Ela passou a vida inteira a fazer outras pessoas felizes. Agora, é hora de ela se focar em si mesma", contou a fonte em causa.

Ainda assim, e de acordo com o RadarOnline, Liza Minnelli acredita que voltará aos palcos para uma grande despedida. As intenções da artista nesse sentido são grandes, "mesmo que tenha de fazê-lo numa cadeira de rodas".

Em junho passado, o mesmo tabloide apurou junto de alguns amigos que a cantora estava a receber cuidados de uma enfermeira de forma permanente na sua casa, em Los Angeles, e que tinha vários momentos em que ficava "inquieta" e com as mãos a tremer. Nessa mesma altura, soube-se que havia sido diagnosticada com demência.

Importa sublinhar que a última vez que Liza Minnelli foi vista em público terá sido em setembro de 2022, à chegada a um restaurante.

Leia Também: Dolly Parton revela por que motivo nunca teve filhos