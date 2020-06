"Esta partilha inclui uma das grandes razões pelas quais decidi deixar o 5 e ir pregar para outras freguesias": é desta maneira que Filomena Cautela começa por introduzir um comentário a um vídeo publicado na sua conta de Instagram, onde se ouve um manifesto contra ao racismo recitado por Boss AC.

"E é propositado que só apareça hoje depois das manifestações da Cultura e as manifestações contra o racismo terem parado o país e terem sido tão ignoradas por quem deve informar. O último 5 foi mais um programa que vou guardar para sempre", continua, evidenciando a importante participação das convidadas, nomeadamente, Catarina Furtado, Ana Bacalhau, Conceição Queiroz, Beatriz Gosta e ainda Blaya.

"Foi tudo isto e foi assim, porque o 5 está a respirar ares de início e está a caminhar para aquilo que acho que será o meu próximo projeto se me deixarem. Mas o 5 deve evoluir mas manter-se o 5. Serve isto tudo para dizer obrigada a todos os que acompanharam, aos milhares que me enviaram mensagens que me fizeram chorar, às nossas convidadas que me partiram TODA e à minha equipa mas com eles falo mais logo. Faltam 3", completou.

Veja a publicação.

