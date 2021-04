Filomena Cautela fez na segunda-feira, nas suas redes sociais, uma publicação onde brincava com uma possível revelação sobre o seu novo programa na RTP1 - formato que permanece ainda em segredo.

"REVELAÇÃO: aí está o cenário do meu programa novo. Não podemos esconder mais... Ya, não é uma casa do 'Big Brother' é certo, epá, mas ficou giro não ficou?", começou por brincar a apresentadora.

"ERRATA (lol) isto é o Telejornal malta. Era uma chalaça. Fraquinha mas uma chalaça", terminou, desmanchando a piada.

As palavras de Filomena Cautela foram interpretadas por alguns como uma possível "boca" a Cristina Ferreira, isto pelo facto de o novo programa da diretora de ficção e entretenimento da TVI, 'Cristina ComVida', ser feito precisamente na antiga casa do 'Big Brother' - na Venda do Pinheiro.

Perante algumas notícias que fizeram correr o rumor de que Cautela teria "mandado bocas a Cristina Ferreira", a apresentadora resolveu reagir e esclarecer o tema.

"Miss Cristina Ferreira, de boca não teve grande coisa. Aliás, quem me conhece sabe o sonho que seria fazer um programa nessa casa. Fartei-me de a namorar quando andava nessas bandas", começa por afirmar, mostrando-se ainda solidária com os ataques frequentes de que Cristina é alvo.

"De resto, senhora a sua paciência para levar com esta malta é de santa. Saaanta", aponta, por fim.