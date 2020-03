Filomena Cautela está desde a passada semana a fazer a partir de casa o '5 Para a Meia-Noite', da RTP. Esta quinta-feira, dia 26, o programa volta a ir para o ar em direto, mas agora com condições melhoradas e já com um estúdio montado em casa da apresentadora.

"Amanhã 22h30 na RTP o '5 Para Meia-Noite' volta na sua edição caseira. Mais composta é certo, mas que saibam que todas as semanas, enquanto se justificar, tentaremos, a muito custo acreditem, continuar a fazer o programa inteiramente a partir de casa e cada vez com melhores condições e mais rasgo, e tentar manter a identidade da marca que vive há 11 anos e não será agora que vai ceder. Em tempos de guerra, sejamos guerreiros pois apesar de todos os esforços e das dificuldades queremos sublinhar a mensagem e provar a todos e a nós próprios que é possível fazer quase tudo na condição limitada de quarentena em que estamos todos. Precisa só de mais perseverança, coragem e paciência", declarou a apresentadora nas suas redes sociais.

No programa desta quinta-feira, Filomena contará com a companhia (virtual) de Ljubomir Stanisic e ainda com uma mensagem especial de Rodrigo Guedes de Carvalho.

Veja na galeria o novo estúdio improvisado do '5 Para a Meia-Noite'.

