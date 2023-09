Filomena Cautela foi uma das pessoas que integrou a primeira temporada da série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar', a qual contava com outros nomes como Benedita Pereira, João Catarré e Diogo Amaral.

A apresentadora deu vida à personagem de Carla, que na história envolve-se com o pai da melhor amiga, papel que Luís Esparteiro interpretou.

Recordando precisamente a história, Cautela não resistiu em partilhar na sua página de Instagram uma publicação de um internauta no X (antigo Twitter).

"A principal oportunidade perdida dos novos 'Morangos com Açúcar' é o facto de não fazerem do filho da Filomena Cautela, com o Luís Esparteiro, o protagonista", lê-se no comentário feito por este.

"Ri. Mais alguém por aí se lembra disto?", questiona Filomena.

Eis a publicação:

Recorde-se que em breve irá estrear uma nova temporada da série, que foi produzida em conjunto com a Amazon.