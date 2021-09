Numa publicação que fez no Instagram e onde partilha duas fotografias em que aparece junto do patudo, Filomena Cautela revelou que está de férias com a família.

"A Inês tirou duas fotografias que achei fofas e que representam duas noites e três dias mesmo bons. Fazer férias em família traz uma paz e uma alegria diferentes", começou por escrever.

"Para quem tem pais e avós e filhos e primos e tios e netos, que não os tomem por garantidos e pensem também, talvez, em quem não tem, seja no cuidado da partilha, seja em trazê-los para perto. Para quem não os tem por cá e leva com fotos e vídeos constantes de quem tem, que saibam que não estão sós, que a família que escolhemos é verdadeira e às vezes só precisa de lembrança", destacou de seguida.

Uma partilha que terminou com uma mensagem dedicada aos seguidores: "Obrigada a todos os que continuam por esta página e fazem questão de comentar sempre que podem com notícias suas ou palavras bonitas e encorajadoras. Obrigada".

