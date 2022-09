Filipa Nascimento deu à luz o seu primeiro filho na passada quinta-feira, dia 15 de setembro, e desde aí tem sido acompanhada por uma especialista em saúde infantil.

A atriz contou nas redes sociais que tem recebido o apoio de Cláudia Xavier, que fornece "acompanhamento personalizado pré e pós parto ao domicílio", como se pode ler na página oficial de Instagram da enfermeira.

"Tenho que partilhar com vocês esta pessoa incrível. A Mom&Babycare tem estado ao nosso lado, todos os dias, a ajudar-nos e na verdade não sei que seria de nós sem ela. Nem tudo é fácil e há sempre muitas questões, muitos medos, mas ela consegue sempre encontrar a melhor solução e até faz parecer fácil. É um anjo", escreveu a atriz numa story do Instagram onde Cláudia Xavier surge com Amélia ao colo.

Recorde que a filha de Filipa Nascimento é fruto da relação com Duarte Gomes.

