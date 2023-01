"Aqui em casa vale tudo". Foi com estas palavras que Filipa Nascimento começou por descrever o vídeo que publicou na sua página de Instagram esta segunda-feira, 30 de janeiro.

A atriz começou a semana a mostrar aos fãs um momento mais pessoal em que aparece de 'cara lavada' e a dançar para a filha bebé, Amélia - que nasceu em setembro do ano passado e é fruto do casamento com Duarte Gomes.

"Acreditem que é um bom cardio diário", acrescentou. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Filipa Nascimento: "Ter asma não é impedimento para treinar"