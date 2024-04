No início deste ano, a 18 de janeiro, Filipa Gomes foi mãe pela terceira vez. Nesta data nasceu Simone, que veio fazer companhia a Julieta, de oito anos, e a Viriato, de quatro, frutos do seu relacionamento com o criativo Jorge Trindade.

Estivemos à conversa com a cozinheira e apresentadora do canal 24 Kitchen num evento da Nespresso, que aconteceu esta terça-feira, 9 de abril, no Convento do Beato, em Lisboa.

Visivelmente feliz, Filipa garantiu ao Fama ao Minuto que Simone "tem sido muito querida" durante as noites, deixando os papás dormirem umas horas.

Questionada sobre como lidou com a chegada do terceiro filho, a entrevistada afirmou: "Está-se muito mais relaxada, comigo tem acontecido isso. Na verdade o amor cresce. A Julieta já está com oito anos, ajuda imenso. Isso também faz uma grande diferença".

Para Filipa, "ter uma casa cheia é incrível, é uma turminha", sendo que não podia estar mais feliz.

"E como se lida com os ciúmes dos filhos mais velhos?", questionámos ainda.

"É normal. Costumo dizer que se de repente o meu homem chegasse a casa com outra mulher e dissesse: 'olha, esta agora é a minha nova mulher e ela vai dormir na cama comigo porque precisa de muita atenção', não ia reagir muito bem, é difícil. Tentámos sempre que fosse uma coisa super natural, que eles pudessem falar livremente do que sentem e não pressioná-los a um sentimento em relação à mana que estava a chegar. Permitimos que eles sentissem o que quisessem sentir", explicou.

Na perspetiva de Filipa, a adaptação à chegada do segundo filho foi mais difícil do que ao terceiro, contudo, se houve coisa que não diminuiu foi o trabalho em casa. "Na nossa casa a divisão de tarefas existe e o Jorge tem feito o seu papel de pai para permitir que eu faça o meu papel de mãe de um recém-nascido", assegura.

Filipa Gomes disse ainda que não pretende ter mais filhos e que quer aproveitar ao máximo os cinco meses de licença de maternidade.

