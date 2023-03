O casal esteve à conversa com Carolina Patrocínio no 'What's Up! TV', da SIC Mulher.

Este ano, Kelly Baron e Pedro Guedes celebram dez anos de união. Foi há uma década que começaram a namorar, tema que esteve em destaque durante a conversa com Carolina Patrocínio no 'What's Up! TV', da SIC Mulher. Curiosa, a apresentadora não deixou também de perguntar se o casal tenciona ter filhos. "Isso despertou muito em mim depois de ter nascido o meu sobrinho, que fez um ano. Até então tínhamos vontade, mas parece que agora cresceu", começou por dizer Kelly. "É inspirador quando vemos pessoas como vocês que são jovens, dinâmicos, têm trabalhos, são independentes e depois têm aquela filharada toda à volta…", acrescentou Pedro Guedes, referindo-se à família de Carolina Patrocínio. De recordar que a apresentadora é mãe de quatro crianças, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo, fruto do casamento com Gonçalo Uva. Para ver a entrevista de Kelly e Pedro no programa da SIC Mulher, clique aqui. Leia Também: Irmãos Pedro e Ricardo Guedes de luto Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram