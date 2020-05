Vera Ribeiro Patrício voltou a surpreender os seguidores com novas imagens dos filhos, os pequenos Pedro e Eva. Inicialmente, a mulher de Rui Patrício publicou um vídeo da filha mais nova a interpretar a música do filme 'Frozen'.

"Frozen versão Eva Patrício. Uma interpretação extraordinária. Hoje chegou o vestido que a Eva tanto esperava para poder interpretar o papel da sua música favorita do momento. Cada segundo que passamos juntas vai ficar para sempre no meu coração... que felicidade ver este sorriso e alegria de se imaginar num reino de gelo encantado. Amo-te muito", escreveu na legenda das imagens da menina, de dois anos, que aparece com um look igual ao da personagem Elsa.

De seguida, Vera publicou um novo vídeo onde mostra a pequena Eva com o irmão, Pedro, que também aparece vestido a rigor, igual ao seu ídolo.

"Enquanto o Rui Patrício não chega do treino... hoje é dia de nos vestirmos dos nossos ídolos e imaginarmos que temos super poderes. Aumenta o som mamã!!! Aí os vizinhos", disse a mãe 'babada'.

