Espanha e Portugal estão unidos por mais um tema em comum: o novo namoro de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera.

Por isso mesmo, a relação tem motivado várias notícias, quer na imprensa espanhola, quer na imprensa do 'país vizinho', embora ainda nenhum dos dois tenha assumido oficialmente a relação.

Todavia, e segundo conta o jornal espanhol La Razón, o casal prepara-se para dar um passo importante na relação já neste período da Páscoa, altura em que os filhos de Maria Cerqueira Gomes irão conhecer Cayetano Rivera.

Kika Cerqueira Gomes, da relação que Maria teve com Gonçalo Gomes, e João, fruto do relacionamento com António Miguel Cardoso, vão estar com o toureiro espanhol, segundo contou uma fonte próxima de Cayetano ao La Razón: "Certamente vai vê-los [os filhos de Maria Cerqueira Gomes] pela primeira vez na Páscoa".

A mesma fonte diz ainda que Maria Cerqueira Gomes e Lucia Rivera, a filha mais velha de Cayetano Rivera, se dão bem e que já se seguem mutuamente nas redes sociais.

