Kim Kardashian foi surpreendida com um gesto amoroso dos filhos que a deixou embevecida. Enquanto estava numa reunião, a empresária deu conta de um bilhete que as crianças lhe deixaram no bloco de notas.

"Amamos-te, mamã", lê-se no manuscrito, como a própria mostrou nas suas redes sociais.

Desta forma, é fácil ter motivação para alcançar ainda mais conquistas e a mãe babada mostrou-se ansiosa por mais mimos destes. "Adoro que os meus filhos me deixem recados para as minhas reuniões", confessou na legenda da publicação.

Vale referir que Kim Kardashian é mãe de quatro crianças, frutos do casamento com Kanye West: North, de seis anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de nove meses.

