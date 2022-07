O príncipe Alberto e a princesa Charlene do Mónaco não poderiam estar mais orgulhosos. Os filhos do casal, o príncipe Jacques e a irmã gémea, Gabriella, terminaram um importante curso, conforme anunciado nas redes sociais do palácio monegasco.

"O príncipe herdeiro Jacques e a princesa Gabriella receberam o diploma 'Seadventures Summer Camp' esta tarde no final da sua semana de treino e aprendizagem de vela e aumento da conscientização sobre o mundo marinho organizado pelo Clube de Iate do Mónaco", lê-se.

"Na semana anterior, as crianças participaram num curso de introdução ao mergulho e salvamento aquático na academia marítima monegasca", completa-se.

Nas imagens partilhadas, Jacques e Gabriella exibem as suas medalhas.

