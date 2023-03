Muita tinta tem corrido na imprensa internacional à volta do convite que o palácio fez ao príncipe Harry e a Meghan Markle para marcarem presença na cerimónia de coroação do rei Carlos III. Os duques de Sussex ainda não deram uma resposta definitiva, sendo que terão feito uma série de exigências à casa real para aceitarem.

Segundo a revista Hello! é possível que o filho mais velho do casal, Archie, se junte às festividades, uma vez que completa quatro anos precisamente no dia da coroação.

Tendo isto em conta, há a possibilidade de Archie surgir em público, à semelhança do que acontecerá com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis (filhos de William e Kate Middleton), os quais deverão aparecer no percurso entre a Abadia de Westminster e o Palácio de Buckingham.