Corria o mês de agosto quando chegou à Tailândia Vacharaesorn Vivacharawongse, o segundo filho do rei Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, uma visita surpresa, pelo menos para os tailandeses.

O advogado, de 42 anos, chegou sorridente dos Estados Unidos para visitar a sua terra natal pela primeira vez em 27 anos.

Após esta visita e o seu regresso aos EUA, Vivacharawongse não se distanciou completamente dos assuntos atuais que rodeiam a monarquia tailandesa, apelando ao debate sobre a dura lei do país contra os insultos à família real, uma questão muito sensível e que tem levado centenas de pessoas a julgamento nos últimos anos.

O advogado, um dos filhos da segunda esposa do rei com Sujiranee, ex-atriz de quem se divorciou em 1996, fez as declarações após uma visita a uma exposição em Nova Iorque sobre pessoas processadas ao abrigo da estrita lei anti difamação ao monarca e à família em vigor na Tailândia.

De recordar que neste país a lei protege o rei e os seus familiares mais próximos de quase todas as críticas e a violação desta norma pode levar a grandes penas de prisão.

"Participei como cidadão tailandês que ama e respeita a monarquia, mas acho que 'saber' é melhor do que 'não saber'", afirmou Vivacharawongse. "Todos deveriam partilhar as suas opiniões, baseadas em diferentes experiências", acrescentou, sublinhando que "ignorar as opiniões não as faz desaparecer e é por isso que penso que ouvi-las é uma coisa boa".

De recordar que Rama X tem sido sempre muito polémico, envolvendo-se em diversos escândalos, como o facto de ter tido uma 'concubina oficial', que foi assim designada numa cerimónia oficial, tendo posteriormente sido repudiada.

