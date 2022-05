O pequeno Xavier foi ao Estádio da Luz com a mãe e o avô, local onde trabalha David Amaro, pai do menino e companheiro da atriz.

De recordar que David Amaro é fisioterapeuta do clube das águias, clube que sagrou-se este domingo campeão português de futebol feminino pela segunda vez.

No Instagram, Sofia Arruda fez questão de destacar algumas imagens deste momento especial. "Alguém veio ao trabalho do pai no dia certo", pode ler-se numa das publicações que fez nas stories, mostrando o menino ao colo do pai no relvado do estádio.

Numa outra publicação que fez na mesma rede social e onde reuniu várias imagens deste dia, escreveu: "Primeira vez no Estádio da Luz para ver ganhar a equipa Sport Lisboa e Benfica feminino que se tornou Bicampeã! Muitos parabéns a toda a equipa e em especial ao nosso paizão que faz um trabalho de tratamentos e recuperação único. O Xavi adorou claro, com direito a ir ao relvado e a assobiar com o avô".

