Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, partilhou esta terça-feira com os seus seguidores do Instagram um conjunto de fotografias que mostram momentos de brincadeira e muita cumplicidade entre os dois filhos - Luan e Lonô, este último fruto da relação com a atriz da TVI.

"Team [equipa] Lalung", pode ler-se na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Recorde-se que Luan vive com a mãe em França, mas está em Portugal desde a última semana para visitar o pai e, claro, o irmão o mais novo.

