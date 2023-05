"Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu", foi desta forma que João Lee, um dos três filhos a nascer da história de amor de Rita Lee e Roberto de Carvalho, reagiu publicamente à morte da mãe.

O DJ e produtor, de 43 anos, lembra a "vida intensa e espetacular" da icónica artista brasileira, que morreu na noite de segunda-feira, 8 de maio, aos 75 anos.

"Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína", escreveu, num texto que está a comover a internet.

"Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida. Mas não é por isso que você é minha heroína. Você é minha heroína pela sua maneira de se comportar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi", continuou, mostrando-se agradecido por ter tido "a honra e privilégio ser seu filho" e de ser "educado" e "receber os valores" de alguém como Rita Lee.

"Nunca conheci uma pessoa como você. Sua força, sua coragem, seu senso de justiça, sua genialidade, sua sensibilidade, seu bom humor e tantas coisas maravilhosas a mais. Eu posso dizer que escolhi bem meus heróis. Você e o meu pai são meus heróis", declarou.

"Você é fod*. Você é, sim, a rainha dessa porra toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça você vai continuar fazendo um monte de gente feliz", pode ainda ler-se na partilha.

Por fim, depois de declarar todo o seu amor, João lamentou não ter mais palavras no momento por estar de coração partido com tamanha perda.

"Não consigo escrever mais do que isso, no momento. Estou sem chão, arrasado, devastado. Mas, ainda tenho muito o que contar. Muitas histórias, muitos vídeos e muitas fotos. Vou colocando aos poucos", completou.

Do casamento de Rita Lee e Roberto de Carvalho resultaram ainda, além de João, António, de 42 anos, e Beto, de 46.

Rita Lee ao lado de Roberto de Carvalho e dos três filhos© Reprodução Instagram/ João Lee