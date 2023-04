A mulher de Ricardo Pereira, Francisca, brindou esta quinta-feira, 6 de abril, os seguidores do Instagram com uma nova fotografia do filho mais velho.

A imagem mostra como cresceu o agora pré-adolescente Vicente, de 11 anos, e realça ainda as semelhanças do menino com o pai.

"Alguns dizem por ai que é a cara do pai", brincou Francisca na legenda da imagem, que mereceu rasgados elogios da parte dos seguidores.

Ricardo Pereira e a esposa, recorde-se, são ainda pais de duas meninas, Francisca, de nove anos, e Julieta, de cinco anos.

