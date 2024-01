Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam de visita ao Norte quando foram confrontados com um susto relacionado com Santiago, o filho mais novo de ambos.

A influenciadora contou nas redes sociais que ontem, 3 de janeiro, a família encerrou o dia no hospital, isto depois de o menino ter aberto a cabeça.

"A noite de ontem acabou com o Santi no hospital com a cabeça aberta. Não sei quem chorou mais, eu ou ele... mas já passou, já foi colado e está a melhorar sem queixas", fez notar Liliana, com recurso às redes sociais.



© Instagram/Liliana Filipa

Leia Também: Viva o amor! Liliana Filipa e Daniel Gregório mais apaixonados que nunca