Esta segunda-feira, 28 de agosto, foi um dia marcante para Liliana Aguiar. A figura pública revelou aos seguidores que o filho mais novo, o pequeno Santiago, começou hoje a escola. Ora, este será um grande desafio para o menino, uma vez que é o primeiro ano que frequenta no Dubai, para onde Liliana e o marido, Francisco Nunes, se mudaram.

"A dor que senti foi enorme", começa por confessar.

"A sentir-me impotente ao ver nos olhos a tristeza quando ficou na escola. Todas as crianças sofrem no 1.º dia do ano escolar. Mas quando sentes que o medo que eles têm é de não os perceberem, aí não consegues argumentar", reflete.

"Uma escola nova, uma língua que não falam uma cidade diferente enfim... Vocês são os meus heróis e todas as crianças que passam por esta mudança tão pequeninos. Espero que um dia venha a fazer sentido para vocês", completa.

Recorde-se que Liliana é ainda mãe de Salvador, de seis anos, fruto do relacionamento terminado com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, de 17, que nasceu do anterior relação com Miguel Ângelo Tavares.

