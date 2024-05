Guilherme Castelo Branco tem acompanhado de perto todas as notícias que envolvem o pai, José Castelo Branco, e a situação está a deixá-lo "desolado", segundo informação apurada pelo Fama ao Minuto junto de Luciana Lima, a agente do socialite.

"O Guilherme está desolado porque acabou de batizar a filha, o que foi um momento de muita alegria e felicidade para a família, e de repente tem de lidar com esta situação", fez notar Luciana, quando questionada sobre o estado de espírito do filho de José Castelo Branco após as acusações de violência doméstica contra o pai e consequente detenção.

"Isto tudo fez com que ele se resguardasse e se focasse mais na família. A prioridade dele é a Elsa, a esposa, e a Constança, a filha. Ele tem de estar bem psicologicamente para poder cuidar da família, que depende dele. A prioridade é que a filha não passe por aquilo que ele passou", acrescentou a agente.

Também Zulmira Ferreira - que voltou a assumir o nome de solteira Zulmira Garrido - atestou, no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, que o filho de José Castelo Branco está a passar por um momento difícil. "Está agastadíssimo com toda esta situação. Está perdido e não sabe o que há de fazer".

Até ao momento, vale sublinhar, Guilherme ainda não se pronunciou acerca das acusações de violência doméstica dirigidas a José Castelo Branco, no âmbito de uma denúncia que terá sido feita pela mulher, Betty Grafstein, a vários profissionais de saúde do Hospital CUF Cascais, onde está internada.

O socialite encontra-se nas instalações da GNR em Alcabideche, onde irá ficar até ser ouvido em tribunal, enquanto a designer de joias permanece hospitalizada, a recuperar de uma embolia pulmonar.