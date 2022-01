Salvador, filho de José Carlos Pereira e Liliana Aguiar, celebrou este domingo o 5.º aniversário e mereceu as mais carinhosas mensagens dos pais.

Através das redes sociais, o ator e a ex-modelo destacaram a data com a partilha de fotos e dedicatórias.

"Parabéns a ti Salvador. 5 anos de tanto amor e de tanta coisa boa que me trouxeste. Deus fez-te carinhoso, sensível e um menino que, a cada dia que passa, me faz sentir cada vez mais orgulho de ser teu pai. Espero que a vida te sorria e que eu possa estar sempre ao teu lado a ver te sorrir lhe de volta. Obrigado por tudo meu filho. Amo-te muito", escreveu o ator.

Liliana Aguiar, por sua vez, partilhou algumas fotos da festa de aniversário e falou do sonho do filho em tornar-se jogador do Sporting.

"5 anos de muito amor e muita cumplicidade. És um bebé especial, a tua bondade e generosidade enchem-me de orgulho. Deus deu-me um filho maravilhoso, cheio de amor. Hoje é o teu dia. Dia do menino que diz que será o melhor do mundo, e quer pisar o campo do Sporting. Deus te abençoe sempre e que te permita realizar os teus sonhos. Voa filho. Amo-te muito", escreveu.

Tudo indica que Salvador passou o aniversário com a mãe e o padrasto, Francisco Nunes, uma vez que se encontra isolado. Liliana Aguiar ficou infetada com Covid-19 e encontra-se ainda em período de quarentena.

