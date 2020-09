Esta quinta-feira, dia 24, completam-se dois anos desde que a família de Joana Câncio aumentou com o nascimento do pequeno Lourenço.

A data foi assinalada nas redes sociais da atriz e autora do blog 'All Good Things' logo ao início da manhã com uma fotografia que mostra que o dia começou em festa.

Além de Lourenço, fruto do atual relacionamento com André Robalo, Joana Câncio é ainda mãe de Constança, de oito anos, de uma relação anterior.

Neste dia especial, clique na galeria e veja as imagens mais amorosas do aniversariante.

Leia Também: "Fomos para o Algarve e voltámos no mesmo dia. Não estava em condições"