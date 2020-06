Foi no dia 8 de junho de 2019 que Jessica Athayde e Diogo Amaral deram as boas-vindas as pequeno Oliver. Um dia que ficará para sempre marcado na história de ambos.

Desde que foram pais, o casal deixado os fãs 'derretidos' com várias imagens ternurentas do bebé. O menino já faz sucesso nas redes sociais e não passa despercebido aos olhos dos seguidores dos atores, que têm vindo a ser presenteados com vários momentos amorosos do pequeno Oliver.

Por isso, neste dia especial reunimos na galeria algumas das imagens mais carinhosas do menino, que hoje completa um ano.

Recorde-se que Diogo Amaral é ainda pai do pequeno Mateus, fruto da relação com Vera Kolodzig.

