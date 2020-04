Filipa Valente e Gonzo, Gonçalo Vasconcelos, cantor da icónica banda Excesso, formam um casal digno de capa de revista. Porém a fotografia de família ficaria ainda mais completa e encantadora com a presença do fruto do amor entre ambos, neste caso o único filho em comum entre o casal, o pequeno Mateus.

Loiro de olhos azuis e dono de uma personalidade forte que transparece nas muitas fotografias que Filipa, ex-mulher de Simão Sabrosa, partilha nas suas redes sociais, Mateus até já tem uma legião de fãs. São muitas as seguidoras que se derretem ao ver as amorosas imagens do bebé.

Quer conhecer o pequeno Mateus? Espreite as imagens na galeria.

Leia Também: Isabela Cardinali e Pedro Moreira: As mais inspiradoras fotos do casal