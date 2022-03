Cláudia Vieira encontra-se a desfrutar de umas férias em família na Bahia, Brasil. Os dias têm sido de diversão e descontração, sobretudo para as filhas da atriz. Ainda esta quarta-feira, 2 de março, a artista partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram retratos ternurentos nos quais Maria, de 11 anos, e Caetana, de dois, posam juntas.

"Não vivem uma sem a outra!

Amor de irmãos é único, diariamente fico radiante pela chegada desta bebecas às nossas vidas! À minha, à do João e claro à da Maria que é uma super mana! E hoje no meio de muitos abraços e mergulhos esta pequena completa 2 anos e três meses…. O tempo voa", notou a atriz na legenda da publicação.

Recorde-se que Maria é fruto da relação anterior de Cláudia com Pedro Teixeira e Caetana do atual relacionamento com João Alves.

