Quem as viu e quem as vê... Malia e Sasha Obama foram fotografadas numa festa com Drake numa discoteca em Los Angeles esta terça-feira, noticia o Page Six.

Para a ocasião, Sasha, de 22 anos, elegeu um visual bastante arrojado ao conjugar umas calças cargo, uma das grandes tendências da estação, com um corpete preto que evidenciava a sua silhueta. A jovem concluiu o visual com um apanhado no cabelo.

Já Malia, de 25 anos, decidiu abraçar um estilo mais hippie ao usar um top de padrão floral da Knwls e umas calças de cintura subida.

As irmãs terão saído da festa por volta das 4h da madrugada.

