Este sábado é dia de festa em casa de Joana Câncio. A filha mais velha da atriz, Constança, sopra as velas pelo 10.º aniversário e a mamã babada não resistiu em destacar a data nas redes sociais.

"Parabéns meu primeiro amor. É sempre uma intensidade gerir as emoções cá em casa, mas estamos no bom caminho! Deixo aqui o desejo que te disse hoje de manhã: que neste próximo ano continues corajosa como no anterior! Parabéns por tudo o que és, às vezes impossível, outras vezes incrível! E sempre maravilhosa", escreveu.

Constança, note-se, é fruto de um relacionamento passado de Joana Câncio. A atriz é ainda mãe de Lourenço, da atual relação com André Robalo.

