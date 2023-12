Foi no dia 8 de dezembro do ano passado que a rainha Isabel II morreu, aos 96 anos, em Balmoral.

Mais de um ano após a partida da monarca, a filha, a princesa Ana, foi citada pela imprensa internacional porque revelou que Isabel II estava preocupada que o seu funeral fosse "difícil" de organizar caso morresse, precisamente, em Balmoral.

Nos dias antes da sua morte, Isabel II teve várias conversas com a família sobre o local onde iria morrer.

"Acho que houve um momento em que ela sentiu que seria mais difícil se morresse em Balmoral", contou a princesa Ana no documentário 'Charles III: The Coronation' ('Carlos III: O Ano da Coroação'), que será exibido no dia 26 de dezembro na BBC.

"Acho que tentámos convencê-la de que isso não deveria fazer parte do processo de tomada de decisão", acrescentou a filha de Isabel II, tendo comentado também o momento em que a Coroa Imperial do Estado foi removida do caixão durante o funeral.

"Estranhamente, senti uma sensação de alívio, - de que acabou. Essa responsabilidade está a ser transferida", partilhou.

Leia Também: "Posso voar!". Carlos III mostra o lado mais divertido em documentário

Leia Também: Isabel II queria que Harry e Meghan tivessem segurança no Reino Unido