Cori Broadus, filha de Snoop Dogg, sofreu um AVC. A própria jovem, de 24 anos, partilhou a informação nas stories da sua página de Instagram, na quinta-feira.

"Tive um AVC grave. Chorei quando me contaram. Tenho apenas 24 anos. O que é que fiz no passado para merecer isto?", escreveu ao falar do susto de saúde.

Cori Broadus, recorde-se, é fruto da relação de Snoop Dogg com Shante Broadus.



© CORI BROADUS/INSTAGRAM



