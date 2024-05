A filha de Sean 'Diddy' Combs, Chance, foi ao baile de finalistas da escola com o irmão de Halle Bailey, Branson.

A jovem, de 17 anos, publicou algumas fotografias na sua página de Instagram, onde se mostra com Branson Bailey. "Baile 2k24", escreveu na legenda. A publicação não tardou a chegar à imprensa internacional.

De referir que Chance escolheu para a ocasião um vestido em tons de roxo, brilhante, sem alças e com as costas descobertas. Veja aqui.

De acordo com o Page Six, em fevereiro surgiram notícias que revelavam que a jovem estava a namorar com Branson.