Romana tem vindo a mostrar uma aproximação ao pai, Manuel Sousa, através das recentes fotografias que tem partilhado na sua conta oficial de Instagram. Contudo, parece que estão longe de terminar as desavenças familiares que a cantora tem enfrentado nos últimos meses.

Esta quarta-feira, dia 20, a cantora fez nas suas redes sociais uma publicação onde confessa ter sido novamente magoada por alguém muito próximo. Apesar de confessar-se dececionada na mensagem, opta por não revelar se as suas palavras estão relacionadas com a desavença familiar com o pai e o irmão, Sérgio Rossi, com quem trava alegadamente um processo em tribunal.

A motivar o suposto processo está o facto de Romana afirmar ter sido exposta a episódios de violência na infância e ainda que nunca lhe foi entregue uma parte do dinheiro que ganhou no início da sua carreira, quando era menor.

"Para diminuir as deceções, devo diminuir as minhas expectativas. Para sarar as minhas feridas, fico em silêncio, no silêncio encontro-me e a calma e tranquilidade de um coração limpo cheio de amor aconchega-me. Tudo passa...", declara Romana, que recebeu a força de apoio de vários amigos nos comentários da publicação.

"Como te entendo mana e vai ficar tudo bem", escreve Ruth Marlene. "Dói muito, mana. Especialmente quando são os próximos... Aqueles que perdoas e tentas seguir em frente, e confias que têm um coração puro e limpo e de repente percebes que é tudo uma mentira. Enfim, só assim vou ficando mais forte", reponde Romana.

Quem também não ficou indiferente às palavras da cantora foi a sua filha mais velha, a jovem Ísis resolveu quebrar o silêncio e fazer algumas revelações sobre o episódio a que se refere a mãe.

"Mãe, bem te tenho acompanhado nesta situação e orgulho-me de como tens capacidade de amar quem te tem feito tanto mal. Já te vi chorar muito e mesmo assim sorris e voltas a perdoar. Mãe, eu amo-te e sei o ser humano maravilhoso que és", começa por declarar a jovem, fruto do casamento de Romana com Pedro Zarco.

"Sim, tudo passa. A verdade um dia se saberá na sua totalidade e sairás por cima, apesar de não precisares disso para nada. Ontem, inclusive, ouvi alguém a insultar-te e a ameaçar-te numa chamada telefónica. Alguém que julgam ser inocente. Somos cinco na nossa casa feliz e assim continuaremos", termina Ísis, optando por não revelar a identidade da pessoa a quem se refere.

Romana é ainda mãe de Aaron e Ian, ambos fruto da sua atual relação com Santiago Romero.

