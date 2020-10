Foi na semana passada que Reese Witherspoon e a filha, Ava Phillippe, se despediram do amigo de quatro patas, Pepper, o buldogue francês que morreu de cancro. Após a dura perda, a família deu as boas-vindas ao novo membro, o pequeno Benji.

Ava partilhou no Instagram, este domingo, algumas fotografias de Benji, revelando que acabou de adotar um novo amigo de quatro patas que estava na organização sem fins lucrativos Best Friends Animal Society. O cão chegou ao novo lar no mesmo dia que Pepper morreu.

"Ele adora abraços e fazer novos amigos (humanos e caninos) e adaptou-se rapidamente à vida no seu novo lar", disse Ava Phillippe sobre o novo amigo de quatro patas.

"O Benji também gosta de brinquedos barulhentos, aventuras ao ar livre e de qualquer coisa que ele possa (ou não) comer. Ele é o menino mais feliz e inteligente", destacou. "[...] Embora tenhamos acabado de entrar na vida um do outro, sinto que conheço o Benji desde sempre. Estou muito entusiasmada com as muitas aventuras que vou viver com ele ao meu lado", acrescentou ainda.

Veja a publicação na íntegra:

