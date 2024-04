Priyanka Chopra Jonas levou uma companhia especial até ao trabalho: a filha Malti Marie, de dois anos.

Este momento especial foi destacado na página de Instagram da atriz, de 41 anos, esta quinta-feira, dia 25 de abril.

Entre as imagens, podemos ver uma carinhosa fotografia onde a mamã aparece a segurar a menina no set e a rir-se, isto enquanto a pequena Malti interage com colegas de Priyanka. Veja na galeria.

De recordar que a menina é fruto do casamento da atriz com Nick Jonas.

Leia Também: Filha de Bibá Pitta está divorciada. Ex-casal tem três filhos